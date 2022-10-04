Кишинёв, , 12:23 — REGNUM Молдавия не имеет больших ресурсов, но помогает киевскому режиму в борьбе с денацификацией территории б. УССР, которую проводит Россия. Это заявление молдавский президент Майя Санду сделала в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) и обнародованного 4 октября.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник Санду от лица от лица премьер-министра киевского режима Дениса Шмыгаля поинтересовался, готовится ли Молдавия к военному противостоянию с Россией. Санду заявила, что Молдавия стремится укрепить свою обороноспособность, но так, чтобы это не помешало вооружаться киевскому режиму.

«Стараемся помочь, чем можем с транспортом и вашим специалистам. Мы, конечно, совсем не большая страна. Мы не можем предоставить большие мощности, но мы готовы помочь тем, чем можем», — заявила Санду.

Она также пообещала, что объявит мобилизацию в Молдавии, если Ария РФ начнёт освобождать Одесскую область от бандеровского режима и приближаться к Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Кроме того, Санду заявила, что поддержит Киев в случае его нападения на ПМР для получения доступа к складу боеприпасов советских времён в Колбасне.

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