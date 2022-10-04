Ростов-на-Дону, 4 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Автомобили миссии ОБСЕ, которые находятся с весны 2022 года на парковке в районе станции «Ростов-Главный», принадлежат неизвестным собственникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Ростовской области 4 октября.

Aleksandr Sirota Миссия ОБСЕ

«30 внедорожников миссии ОБСЕ, сотрудники которой покинули Ростовскую область, не относятся ни к областному, ни к муниципальному имуществу. Власти области не могут им распоряжаться. Следует обратиться в ГИБДД, чтобы выяснить их собственника, то есть на кого зарегистрирован транспорт», — посоветовали власти.

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ИА REGNUM сообщало, что вечером 1 марта через автомобильные пункты пропуска «Матвеев-Курган» и «Донецк» из Донбасса в Россию прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Они инициировали и спустя час ожидания отменили встречу с журналистами 2 марта в Ростове-на-Дону.

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