Стокгольм, 4 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Как и ожидалось, победа правых партий на выборах в риксдаг Швеции 11 сентября будет иметь непосредственное влияние на сектор железнодорожных перевозок в стране. Как пишет новостной портал Omni, это уже произошло.

Стокгольм. Швеция

Умеренные, Христианские демократы, Шведские демократы и Либералы договорились свернуть планы по строительству высокоскоростной железной дороги. Это отражено в ходатайстве правительства перед транспортным комитетом риксдага в ответ на предложение уходящего в отставку правительства под руководством премьер-министра страны Магдалены Андерссон.

В законопроекте высказана критика планам левых партий построить высокоскоростные железнодорожные магистрали. Представители правых партий пишут, что инвестиции в высокоскоростные железные дороги рискуют «вытеснить» другие важные инвестиции в инфраструктуру.

По их мнению, средства необходимо потратить на инвестирование в существующую сеть.