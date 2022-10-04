Париж, 4 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Франции предстоит тяжёлая зима, заявила французский политик Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.

Marine_le_pen Марин Ле Пен

По её словам, антироссийские санкции, введённые странами Запада, оказались контрпродуктивны. Благодаря росту цен, последовавшему за ограничениями, Россия дополнительно заработала 40 млрд евро.

«Эти санкции не только не работают, но они ещё и санкционируют самих французов, — сказала Ле Пен. — Эта зима будет для нас тяжёлой, а следующая, возможно, ещё тяжелее».

Она возложила ответственность за трудности, которые ждут французов, на лиц, принимавших решения по санкциям против России.