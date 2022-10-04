Стокгольм, , 12:24 — REGNUM Кардинальное изменение отношения нового правительства Великобритании в отношении бюджета стало темой статей в ведущих газетах Швеции.

Финансы Швеции Riksbank.se

Редакции газеты DN и издания Aftonbladet считают, что новому правому правительству Швеции есть чему поучиться у премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая «впечатляет политическими трюками».

Несмотря на то, что Трасс отменила снижение налогов для лиц с высоким доходом, львиная доля необеспеченных налоговых сокращений остается, отмечает DN. Они должны быть покрыты госзаймами, что означает реальный риск повышения процентных ставок по облигациям и ослабления фунта, пишет редакция DN.

В свою очередь журналисты Aftonbladet считают странным, что будущий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пошел на выборы с обещанием снизить налоги в ситуации, когда обществу нужны ресурсы, чтобы «избежать чистой нищеты среди наиболее уязвимых».

Такая политика «противодействовала бы попыткам Риксбанка снизить инфляцию и повысить процентные ставки», — говорится в статье.

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