Пермь, 4 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Перми приостановлена деятельность торгового центра. Приставы опечатали здание, сообщили 4 октября в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

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По данным ведомства, 18 владельцев помещений в ТЦ не исполняли предписания МЧС и не устраняли недостатки в сфере пожарной безопасности. Между тем, многочисленные нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Кроме того, у руководства объекта отсутствовала проектная документация о соответствии торгового центра действующим техническим регламентам, среди которых санитарно-эпидемиологические, экологические, промышленные требования безопасности.

До устранения недостатков, согласно судебному решению, ТЦ должен быть закрыт. Деятельность объекта с массовым пребыванием людей находится под запретом.