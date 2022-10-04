Москва, 4 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Снижение температуры в помещениях на три градуса не спасет Европу от энергетического кризиса, считает депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Попов.

Moscow. er.ru Депутат Госдумы Евгений Попов

«Да, температура в +19 градусов вместо +22, возможно, поможет снизить дефицит энергоресурсов. Но по факту это как приложить к сломанной ноге подорожник и ходить с ним пару лет подряд — пока не приплывет нужный объем СПГ из других стран, не построятся хранилища, не вырастет производство солнечной и ветряной энергии», — рассуждает Попов в телеграм-канале.

Ожидание — в 2022 году ЕС+ импортирует СПГ из других стран на 41 млрд кубометров больше, чем в 2021-м, и покроет 67% сокращенных российских поставок, с 2023 года — импорт 30−50% допобъема мирового производства СПГ, отметил парламентарий.

«Реальность, как мы понимаем по всем попыткам лишить Россию доходов, сложнее», — констатировал Попов.

Депутат Госдумы таким образом отреагировал на публикацию в Financial Times.

Читайте также:ЕС отчаянно нуждается в теплой зиме — в Европе растет потребление газа