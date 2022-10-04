Гавана, , 12:19 — REGNUM Обменный курс на неформальном рынке Кубы вот-вот установит исторический максимум в 200 кубинских песо за доллар, и нет никаких надежд, что национальная валюта перестанет обесцениваться. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на экономистов.

Флаг Кубы Alex Graves

Этот обменный курс является самым высоким за последнее время на острове. Даже в так называемый «особый период» 1990-х годов — после распада советского блока — обменный курс не держался на таких отметках.

Неформальный рынок является местом, где многие люди получают доллары перед отъездом в рамках нынешней волны миграции. С октября 2021 года в США прибыло более 180 000 кубинцев, что является рекордным показателем.