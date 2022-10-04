Гавана, 4 октября 2022, 12:19 — REGNUM Обменный курс на неформальном рынке Кубы вот-вот установит исторический максимум в 200 кубинских песо за доллар, и нет никаких надежд, что национальная валюта перестанет обесцениваться. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на экономистов.
Этот обменный курс является самым высоким за последнее время на острове. Даже в так называемый «особый период» 1990-х годов — после распада советского блока — обменный курс не держался на таких отметках.
Неформальный рынок является местом, где многие люди получают доллары перед отъездом в рамках нынешней волны миграции. С октября 2021 года в США прибыло более 180 000 кубинцев, что является рекордным показателем.