Томск, , 12:19 — REGNUM В Томской области родителей и законных представителей детей пригласили обращаться за льготными путёвками на зимние санаторно-курортные смены.

Законодательная дума Томской области Bogdanov-62

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, всего путёвки для отдыха на зимние каникулы получат около 400 детей.

«Такие путевки выделяются детям, которым рекомендовано санаторно-курортное оздоровление в организациях детского отдыха, что подтверждается справкой формы №070/у», — отметили в департаменте по вопросам семьи и детей.

За справками нужно обращаться в поликлинику по месту прикрепления ребёнка. Сиротам, а также детям из малоимущих семей и с инвалидностью путёвки предоставляются бесплатно. В остальных случаях семьям предстоит оплатить часть её стоимости.