Осло, 4 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Норвегия предложила помощь Швеции, Дании и Германии в расследовании утечек газа на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщил телеканал NRK.

Флаг Норвегии

«Мы очень серьезно относимся к ситуации в Балтийском море», — говорится в заявлении заместителя министра обороны Норвегии Бент-Йоакима Бенцена.

Норвежские журналисты напоминают, что вечером 3 октября министры обороны стран, входящих в Объединенный экспедиционный корпус (JEF) под руководством Великобритании, обсудили утечки во время онлайн-конференции. Уходящий в отставку министр обороны Петер Хультквист представлял на этой встрече Швецию.

Напомним, что правительства Швеции и Дании считают, что утечки газа в Балтийском море являются актом намеренного саботажа, однако никаких обвинений пока предъявлено не было.