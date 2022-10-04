Краснодар, 4 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. На Кубани продлили действие штормового предупреждения из-за ухудшения погоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дожди

В течение суток 5 октября местами на Кубани, за исключением Сочи, ожидаются сильные дожди и ливни, сопровождающиеся грозой и градом. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Кубанские спасатели призывают жителей и гостей Краснодарского края быть предельно внимательными и осторожными в непогоду.