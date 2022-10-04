Канберра, , 12:18 — REGNUM 4 октября, когда большая часть котировок на валютном и фондовом рынках Австралии двигалась в ту или иную сторону, исходя из того, что Резервный банк страны поднимет ключевую ставку на 50 базисных пунктов, на австралийской бирже произошла небольшая коррекция, пишет газета The Guardian.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Австралийский доллар снизился по отношению к доллару США, так как привлекательность «зеленых банкнот» стала немного выше. Тем временем фондовый рынок Австралии вырос еще примерно на 1 процентный пункт, увеличив сегодняшнее ралли до 3,5%.

Журналисты издания пишут, что Гарет Эйрд, главный экономист Commonwealth Bank, был одним из немногих экономистов, которые смело призвали к повышению на 25 базисных пунктов, а не к общему мнению об увеличении на 50 б. п. Эйрд также считает, что уровень в 2,85% с сегодняшних 2,60% (то есть одно увеличение ставки на 25 б. п) является максимально возможным.

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