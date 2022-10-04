Канберра, 4 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. 4 октября, когда большая часть котировок на валютном и фондовом рынках Австралии двигалась в ту или иную сторону, исходя из того, что Резервный банк страны поднимет ключевую ставку на 50 базисных пунктов, на австралийской бирже произошла небольшая коррекция, пишет газета TheGuardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Австралийский доллар снизился по отношению к доллару США, так как привлекательность «зеленых банкнот» стала немного выше. Тем временем фондовый рынок Австралии вырос еще примерно на 1 процентный пункт, увеличив сегодняшнее ралли до 3,5%.

Журналисты издания пишут, что Гарет Эйрд, главный экономист Commonwealth Bank, был одним из немногих экономистов, которые смело призвали к повышению на 25 базисных пунктов, а не к общему мнению об увеличении на 50 б. п. Эйрд также считает, что уровень в 2,85% с сегодняшних 2,60% (то есть одно увеличение ставки на 25 б. п) является максимально возможным.