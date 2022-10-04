Курган, 4 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Курганской области приобрели и отправили для участников военной спецоперации дополнительное снаряжение почти на шесть миллионов рублей. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Зауралья Вадим Шумков.

Пресс-служба губернатора Курганской области Вадим Шумков и Сергей Степанов

«Ребята воюют геройски. Будем поставлять всё, что необходимо. Также окажем единовременную матпомощь их семьям», — заявил курганский губернатор.

Также он сообщил о встрече с исполняющим обязанности командира 232-й реактивно-артиллерийской бригады Сергеем Степановым.

«Летом мы уже отправляли партию груза для наших ребят в составе этой бригады на территории Донбасса. Сейчас приобрели и отправили для парней ещё снаряжения и дополнительной комплектации почти на 6 млн рублей», — пояснил Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда ХМАО выделено почти пять миллионов рублей на дополнительное обмундирование мобилизованных. Об этом сообщил спикер регионального парламента Борис Хохряков, отвечая на критику депутатского корпуса оснащения бойцов из Югры.