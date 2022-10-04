София, 4 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Болгарии проводит расследование 77 фактов нарушений действующего законодательства, произошедших в ходе выборов в Народное собрание (парламент) страны 2 октября нынешнего года. Об этом 4 октября сообщает БНР.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, речь идет о предполагаемых подкупах избирателей, умышленной порче бюллетеней и использовании «административного ресурса».

«У нас есть все необходимые полномочия для того, чтобы привлечь виновных лиц к ответственности», — резюмировал действующий глава болгарского МВД Иван Демерджиев.

Ранее международные наблюдатели заявили об отсутствии серьезных нарушений в ходе соответствующего электорального процесса.

Напомним, по результатам выборов в высший законодательный орган Болгарии, состоявшихся в 2 октября, в болгарском парламенте будут представлены депутаты от 7 крупнейших партий и политических движений страны. Их имена будут названы 9 октября.