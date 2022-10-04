Луганск, 4 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Народный совет Луганской Народной Республики ратифицировал договор о принятии республики в состав России и образовании нового субъекта, сообщили 4 октября в МИД ЛНР.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Народный совет Луганской Народной Республики ратифицировал договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов.

Читайте также: Совфед одобрил законы о принятии в Россию ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья