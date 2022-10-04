Москва, 4 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы принял решение оштрафовать компанию Twitch Interactive, Inc на 4 млн рублей, сообщает 4 октября РИА Новости.

Gage Skidmore Twitch

Причиной стал отказ удалить размещённое в сервисе Twitch интервью Алексеем Арестовичем, киевским политиком, в котором содержались фейки о спецоперации России на территории б. УССР. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Данная часть статьи применяется в случае неудаления владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством.

Отметим, что штраф в размере 4 млн — максимальное наказание за данное нарушение.