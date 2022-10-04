Канберра, 4 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В то время, как все внимание австралийских СМИ сосредоточено на утечки данных у оператора Optus, оператор Telstra также имеет дело с собственной, гораздо меньшей утечкой данных после того, как имена и адреса электронной почты 30 000 нынешних и бывших сотрудников Telstra были опубликованы на том же форуме, на котором были опубликованы данные клиентов Optus на прошлой неделе. Об этом 4 октября написала газета The Guardian.

Kgbo Брисбен, Австралия

В записке для сотрудников руководитель группы Telstra по коммуникациям и работе с персоналом Алекс Баденох написал, что утечка данных произошла от третьей стороны, которая ранее обслуживала программу вознаграждений для сотрудников.

Данные, относящиеся к 2017 году, содержали имена, фамилии и рабочие адреса электронной почты 30 000 сотрудников Telstra, которые работали в компании до 2017 года, причем 12 800 из них все еще работают в телекоммуникационной компании.

Telstra работает со сторонней компанией, чтобы выяснить, как произошла хакерская атака.