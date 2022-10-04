Магас, 4 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В экономическую модель развития Ингушетии включены пять прорывных проектов, общая стоимость которых составит 14,5 млрд рублей. Реализация одного из них уже началась, старт работ на остальных будет дан в 2023 году. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе совещания регионального правительства с участием полпреда президента РФ в СКФО.

Флаг Ингушетии

«Хочу отметить, что на текущий момент в рамках модели экономического развития региона выделены пять прорывных проектов в сфере АПК, туризма и промышленности на общую сумму около 14,5 млрд рублей. <…> Общий объем финансирования национальных проектов в республике в 2019–2024 годах прогнозируется в размере 31,2 млрд рублей», — написал Калиматов по итогам заседания.

По словам главы Ингушетии, первый начатый проект — тепличный агрокомбинат «Сунжа» даст республике более 300 рабочих мест. Его финансирование составит 6,2 млрд рублей.