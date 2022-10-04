Москва, 4 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Россия возобновит работу генконсульства в Бенгази на востоке Ливии и назначит своего посла в этой стране. Об этом спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Он напомнил, что генконсульство работало в Бенгази до 1992 года. Теперь принято принципиальное решение о возобновлении этой работы.

«Считаем весьма важным и актуальным работать на всей территории Ливии и восстановить то присутствие, которое было до распада Советского Союза», — сказал Богданов ТАСС.

Дипломат также сообщил, что в ближайшее время Россия назначит посла в Ливии и вернёт других сотрудников посольства из Туниса, куда они были отправлены на время. Передовая группа уже находится в Триполи.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2013 года на посольство России в Триполи напали. Нападавших вытеснили с территории диппредставительства ливийские военные, граждане РФ не пострадали. Решение об эвакуации посольства было принято в связи с тем, что власти страны не смогли гарантировать безопасность дипломатов.

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