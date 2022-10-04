* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 4 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Заявление о взрыве в районе сгоревшего моста в Кабуле было опровергнуто талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Халид Задран, представитель командования службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, в своём твите назвал взрыв в районе «Пуле Сухта» ложью, указав, что распространённая информацию не соответствующей действительности.

Ранее поступили сообщения о взрыве в этом районе.