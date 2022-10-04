Херсон, 4 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Продвинувшиеся около села Дудчаны в Херсонской области киевские нацисты оказались в «огневом мешке», который создали российские военные. Об этом 4 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Министерство обороны России ВС России

«В районе Дудчан сейчас остановилось практически продвижение укронацистов, сейчас в огневом мешке авиация и артиллерия добивает всех тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что система ПВО предотвратила ночью 4 октября обстрел посёлка Ровеньки в Белгородской области.