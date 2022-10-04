Благовещенск, 4 октября 2022, 12:32 — REGNUM В этом году в Амурской области первая декада осени выдалась холодной, пришли к выводу синоптики региона. Температура воздуха ниже нуля фиксировалась в области с 20 сентября, сообщили 4 октября в гидрометцентре Приамурья.
Читайте также: Погода в Приамурье отличилась самым ранним снегом за всю историю наблюдений
Самым холодным в сентябре стал день 19 сентября, когда наблюдались самые низкие температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений. Сейчас в области также на один-два градуса холоднее, чем обычно, дует сильный ветер.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 19 сентября температура воздуха опускалась до октябрьских нормативов. Был побит температурный антирекорд.