Благовещенск, 4 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В этом году в Амурской области первая декада осени выдалась холодной, пришли к выводу синоптики региона. Температура воздуха ниже нуля фиксировалась в области с 20 сентября, сообщили 4 октября в гидрометцентре Приамурья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

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Самым холодным в сентябре стал день 19 сентября, когда наблюдались самые низкие температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений. Сейчас в области также на один-два градуса холоднее, чем обычно, дует сильный ветер.

«К пятнице ветер существенно ослабеет, трансформация воздушных потоков будет связана с прохождением активного циклона по территории центрального Китая. Нам достанется порция теплого воздуха. Слабый ветер сохранит выхолаживание в ночные часы, и температуры по области останутся в прежних диапазонах. Днём к температурам прибавится несколько градусов», — отметила главный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 19 сентября температура воздуха опускалась до октябрьских нормативов. Был побит температурный антирекорд.