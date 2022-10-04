Пермь, 4 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Пермском крае за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 13,7%, сообщили 4 октября в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Com.ua ОРВИ

С 26 сентября по 2 октября на территории Прикамья зарегистрировано 24 508 случаев ОРВИ. На взрослое население приходится 58,6% фактов. Ещё в 19,3% случаев заболели школьники.

Среди заболевших пермяков циркулируют возбудители негриппозной этиологии, в частности, вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Медики рекомендуют вакцинацию против гриппа, соблюдать правила гигиены, в случае заболевания не заниматься самолечением.