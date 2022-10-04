Таллин, 4 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум.

Teplohot63.ru Газовая колонка

Из-за высокой цены на газ многие бытовые потребители Эстонии в срочном порядке меняют старую газовую колонку или котел на более экономичную модель, однако дефицит привел к длинным очередям. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Так, возникшие во время пандемии коронавируса проблемы с поставками до сих пор не разрешились, как следствие ждать новое оборудование заказчикам придется до весны 2023 года.

Член правления предприятия Gaspre Эпп Юрме сообщила ERR, что сейчас предприятие способно удовлетворять запросы квартирных товариществ и владельцев других общественных зданий, которые хотят заменить газовые котлы в своих котельных, поскольку котлы большей мощности, то есть от 50 киловатт, на западном рынке доступны.

Проблема заключается в замене котлов меньшей мощности, в частности, в квартирах и рядных домах. «Похоже, у заводов трудности с поставкой определенных компонентов, особенно с электроникой. Работа части заводов оказалась нарушена. Это мы видим и сейчас», — рассказала Юрме.

Основным партнером Gaspre по поставкам является Robert Bosch Termotecnik, заводы которого расположены в Германии, Турции и Португалии. Юрме отметила, что если от немецких заводов еще можно что-то получить, то от других очень сложно или даже невозможно, и никто не берется предсказать, когда цепочки поставок нормализуются.

Клиенты запрашивают предложения и в других фирмах, но проблема носит общеевропейский характер.