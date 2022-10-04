Тосно, Ленинградская область, 4 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Ленинградской области достигло десяти человек — пострадали по пять взрослых и детей, сообщили 4 октября в пресс-службе областной администрации.

пресс-служба Упрдор СЗФО ДТП со школьным автобусом в Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 08:00 мск 4 октября на 93-м км автомобильной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Тосненском районе произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля Saab. В момент ДТП в автобусе находились 22 ребенка.

«Медики экстренно госпитализировали в травматологическое отделение Тосненской межрайонной больницы четверых детей 2007, 2009, 2011, 2012 годов рождения в состоянии средней тяжести. Один ребенок 2017 года рождения был осмотрен, сейчас находится на амбулаторном лечении», — рассказали в пресс-службе.

Также среди пострадавших есть взрослые. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение больницы, а один пациент в тяжелом состоянии находится в реанимации.

«Всем пострадавшим в аварии оказана своевременная медицинская помощь, дети и взрослые находятся под постоянным наблюдением медиков», — заверили в обладминистрации.

Добавим, что по факту ДТП следственным отделом по городу Тосно следственного управления СКР по Ленинградской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.