Ровеньский район, Белгородская область, 4 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Система ПВО предотвратила ночью 4 октября обстрел посёлка Ровеньки в Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Вячеслва Гладкова Осколки снаряда

Фотографиями обломков делятся пользователи социальных сетей. По словам очевидцев, пострадавших и разрушений нет. Позже эту информацию подтвердила глава Ровеньского района Татьяна Киричкова.

«Этой ночью многие проснулись от громких звуков над посёлком. Это отработала система противовоздушной обороны. Самое главное — пострадавших и разрушений нет. Все службы работают в штатном режиме», — написала она на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне обстрелу со стороны ВСУ подверглось белгородское село Головчино — повреждено более 50 домов, погибла местная жительница.