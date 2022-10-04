Саратов, 4 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Житель Аткарского района Саратовской области и еще два уроженца республик ближнего зарубежья подозреваются в серии краж запчастей с сельхозтехники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Mvdmedia.ru Наручники

Злоумышленники по ночам делали подкоп под ограждения на стоянках сельхозтехники, проникали на территорию и производили демонтаж механизмов. Похищенные запчасти они сбывали в один из соседних регионов. Установлена причастность задержанных к совершению четырех краж. Сбывая похищенные запчасти, злоумышленники заработали около 3 млн рублей. От их действий пострадали фермеры Ртищевского и Екатериновского районов.

Задержанные признались, что планировали вложить полученные средства в развитие собственного бизнеса. Для этого они арендовали помещение под придорожное кафе и надеялись на прибыль.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове по подозрению в совершении 16 квартирных краж задержан 27-летний местный житель.

Читайте также: В Саратове уборщица похитила у клиента ювелирные изделия на 600 тыс. рублей