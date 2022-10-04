Улан-Удэ, 4 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Комитет по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ передал для мобилизованных жителей Бурятии посылки с тёплыми вещами, средствами личной гигиены и письма.

Администрация Улан-Удэ Женщины из узбекского землячества Улан-Удэ на добровольные пожертвования собрали для мобилизованных продуктовые наборы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, помощь доставлена в волонтерский центр «Добродом».

К поддержке военнослужащих присоединились матери из узбекского землячества Улан-Удэ, которые на свои добровольные пожертвования собрали для солдат продуктовые наборы.

«Это крупы, макаронные изделия, сгущенное молоко, сахар, печенье. В посылки они положили теплые шапки и свои добрые слова поддержки», — отметили в администрации.