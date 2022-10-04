Москва, 4 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на совершенствование порядка создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Определяется порядок участия в общинах лиц, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность этих народов. С этой целью вводятся условия о соотношении лиц из числа малочисленных народов и представителей других этнических общностей в общем числе членов общины.

Также предусматривается запрет «двойного» членства в общинах и обязательный учет их членов.

Уточняется содержание устава общины и полномочия общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов.