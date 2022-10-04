Вологда, 4 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Вологодской области с начала частичной мобилизации зарегистрировали брак 512 пар. Об этом в соцсетях сообщил замгубернатора Эдуард Зайнак.

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«Служащие органов ЗАГС уже дали более 800 консультаций призывникам и их родственникам. Количество регистрации браков с 21 по 30 сентября выросло в среднем вдвое по сравнению аналогичным периодом в 2021 году», — написал Зайнак.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из-за мобилизации количество браков увеличилось в 3,5 раза.