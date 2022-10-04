Уфа, 4 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Более 90% бюджетных средств в 2022 году направлено в муниципальные образования Башкирии на реализацию национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Об этом 4 октября сообщил заместитель премьер-министра правительства БашкирииИлшат Тажитдинов на совещании в республиканском правительстве.

Фото Алексея Гусева Строительство дороги

«Сегодня на местные бюджеты приходится порядка 28% от общего объема финансирования национальных проектов — это порядка 11,8 млрд рублей из 41,9 млрд рублей. Существенные суммы направляются на создание новых, реконструкцию или ремонт действующих объектов, благоустройство общественных пространств», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства регионаАндрея Назарова.

Он также сообщил, что из 25 муниципальных объектов капитального строительства по десяти объектам работы должны быть завершены уже в 2022 году.

«Кроме этого муниципалитетам необходимо благоустроить еще 126 общественных территорий, а также обеспечить реализацию проектов победителей четвертого и пятого всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — сообщил он.

По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии Илшата Тажитдинова, свыше 90% бюджетных средств в 2022 году было направлено в муниципальные образования на реализацию мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

Сообщается, что Назаров поручил чиновникам обеспечить завершение строительно-монтажных работ по объектам национальных проектов, ввод которых по контракту запланирован в 2022 году, а также оплату по ним до завершения года.

Администрациям муниципалитетов и городских округов было поручено обеспечить полное кассовое освоение бюджетных средств, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию мероприятий национальных проектов в 2022 году.