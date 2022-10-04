Москва, 4 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Центробанке России продолжается работа по подготовке эскиза новой 500-рублевой купюры. Для изображения на ней экспертная группа отобрала более 60 достопримечательностей, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе.

Lev Kalmykov Эльбрус

Среди них — самая высокая вершина Европы — гора Эльбрус, скульптура Орла на Кавминводах, беседка Эолова Арфа, памятник поэту Михаилу Лермонтову, крепость Нарын-Кала в Дербенте, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии и другие достопримечательности.

В настоящее время готовятся эскизы 500-рублевой купюры с изображением попавших в финальный список самых узнаваемых мест на Северном Кавказе. Окончательное решение по выбору лучшего варианта примет совет директоров ЦБ РФ.