Вильнюс, 4 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Литва отреагировала на предложение бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта на территории бывш. УССР. Президент страны Гитанас Науседа сравнил Крым и Донбасс с колёсами автомобиля Tesla, которые «решили» сменить владельца.

Kapeksas Гитанас Науседа

«Дорогой Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колёса вашей Tesla, это не делает их законным обладателем автомобиля или самих колёс. Даже если они заявляют, что оба проголосовали «за», — написал литовский президент в соцсети.

Аналогии Науседы вызвали неоднозначную реакцию у комментаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель Илон Маск предложил план по урегулированию конфликта на территории бывш. УССР. По его мнению, необходимо сохранить Крым в России, в новых «аннексированных» субъектах провести повторные референдумы под наблюдением ООН, гарантировать водоснабжение Крыма и нейтральный статус Киева.