Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. На Камчатку прибыла партия дополнительной экипировки для мобилизованных. Из грузового терминала в Елизово военнослужащие забрали 800 спальных мешков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Ранее военнослужащие также получили партию костюмов, наколенников, налокотников, балаклав, тактических перчаток, обуви, каремат, хуб, спальников.

Основное обмундирование мобилизованных производится по линии Минобороны РФ, дополнительное — осуществляется по инициативе губернатора края Владимира Солодова. Ранее были закуплены беспилотные летательные аппараты, тепловизоры и устройства связи.

Не остаются в стороне и предприятия края — ЗАО «Малкинское» обеспечило мобилизованных запасом питьевой бутилированной воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области документально закрепили новые меры поддержки для семей граждан на время прохождения ими военной службы по частичной мобилизации.