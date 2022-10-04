Таллин, 4 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. По мнению вице-адмирала немецких ВМС Яна Кристиана Кака, виновного в дирвесии на газопроводах «Северный поток» вряд ли удастся привлечь к ответственности. Об этом он заявил в интервью гостелевидению Эстонии ETV.

ПАО «Газпром» Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

«Наши партнеры на востоке, и я бы включил туда также Финляндию, очень зависят от критической инфраструктуры на морском дне. Посмотрим, удастся ли кого-то привлечь к ответственности. Я в это не верю», — заявил высокопоставленный немецкий военный.

Он также признал уязвимость энергетической инфраструктуры Запада, которую невозможно постоянно охранять на всем ее протяжении. По словам Кака, немецкие ВМС и учебный центр НАТО в Киле прилагают усилия для анализа ситуации на морском дне и возможных вызовов, с этим связанных.

Он настоятельно рекомендовал партнерам Германии по НАТО тщательно взвесить и изучить возможности России в проведении каких либо специальных военных операций на морском дне.