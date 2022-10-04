Москва, 4 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Призовые деньги, заработанные спортсменами на турнирах олимпийского сезона, получила Федерация бобслея России от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Об этом 4 октября сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

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«Мы решили вопрос с получением призовых за выступления на Кубке мира прошлого сезона. Но остаётся ситуация с суммой, замороженной IBSF, за призовые в предыдущем сезоне», — приводит слова Пегова ТАСС.

Он отметил, что эта ситуация возникла из-за невозможности востребования призовых с дисквалифицированных российских бобслеистов, результаты которых были аннулированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле IBSF отказалась выплачивать российским спортсменам призовые за два последних сезона.