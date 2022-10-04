Оттава, 4 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Управление государственных услуг и закупок от имени минобороны Канады заключило контракт на сумму 122 млн долларов с корпорацией «Nasittuq» из Оттавы на оказание вспомогательных услуг арктической станции оповещения вооружённых сил Канады CFS Alert сроком на восемь лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

CFS Alert — военная база, расположенная в Нунавуте, на северо-восточной части острова Элсмир, самого северного острова Канадского Арктического архипелага. CFS Alert поддерживает средства радиотехнической разведки для поддержки канадских военных операций и играет ключевую роль в обеспечении суверенитета Канады в Арктике.

Контракт с корпорацией «Nasittuq» распространяется на все сферы поддержки станции, включая размещение персонала, питание, техническое обслуживание и эксплуатацию территорий и дорог (включая взлетно-посадочную полосу), электростанций, зданий, генераторов, систем очистки воды и сточных вод, систем пожарной сигнализации, а также топливоснабжение. Кроме того, компания займется техническим обслуживанием и капитальным ремонтом 90 зданий на объекте, в том числе 19 крупных сооружений.

«Боевая готовность канадских вооруженных сил занимает центральное место в системах обороны Северной Америки. Являясь самым северным военным форпостом Канады, станция предлагает расширенные оперативные возможности в Арктике. Этот контракт с корпорацией «Nasittuq» укрепит ресурсы станции, принесёт экономические выгоды эскимосским и северным сообществам и поможет защитить суверенитет Канады в Арктике», — отметила министр обороны Канады Анита Ананд.

Отметим, что CFS Alert расположен в 817 км от Северного полюса, а ближайшим населенным пунктом является самый северный населённый пункт инуитов Грис-Фьорд. Станция была открыта 1 сентября 1958 года. Объект представляет собой станцию перехвата сигналов разведки канадских вооружённых сил.

Как сообщалоИА REGNUM, представители коренных народов, федеральных, территориальных и муниципальных органов власти Канады провели встречу в Йеллоунайфе, на которой обсудили приоритеты и дальнейшие шаги по реализации программы развития Арктики и Севера страны. Встреча прошла в рамках третьего ежегодного заседания руководящего комитета рамочной программы развития Арктики и Севера.

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