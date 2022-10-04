Красногорск, 4 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Подмосковье назначен новый генеральный директор АО «Мострансавто». Возглавил предприятие Сергей Кайгородов, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

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Кайгородов с 2016 по 2020 год работал на руководящих должностях в инспекции административно-технического надзора Ярославской области. С 2020 по 2022 годы возглавлял департамент транспорта Ярославской области, а затем занимал пост заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мострансавто» является крупнейшим пассажирским перевозчиком в Подмосковье, который насчитывает свыше 4,5 тыс. автобусов. Компания обслуживает более 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от жителей Московской области стали реже поступать жалобы на работу общественного транспорта.

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