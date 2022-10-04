Москва, 4 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Абхазия поддерживает воссоединение России с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями, заявил председатель народного собрания Абхазии Лаши Ашуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

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«Наш собственный опыт служит истинному пониманию того, что происходит сегодня на Донбассе, как жили люди на территории ЛНР, ДНР восемь лет, что к этому привело и на чём основывается позиция Российской Федерации. И мы эту позицию поддерживаем», — цитирует сайт Госдумы Ашубу.

Он приветствовал принятие решения.

«События, которые происходили в России 30 сентября, вчера в Государственной думе, сегодня в Совете Федерации — это события особенно важные для жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это залог счастливой жизни и будущего этих людей. Сегодняшняя борьба России с неонацизмом, коллективным Западом — это борьба за будущее многих людей, это справедливое устройство мировой конфигурации, где нет однополярности и гегемонии со стороны одного государства», — сказал Ашуба в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.