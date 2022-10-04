Анкара, 4 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Торговый дефицит Турции в сентябре достиг отметки в $10 млрд 384 млн, заявили в министерстве торговли республики, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

По данным ведомства, такое показатели связаны с резким ростом цен на энергоносители.

Так, если экспорт вырос на 9,2% до $22,62 млрд долларов в сентябре, а импорт подскочил на 41,5% до $33 млрд.

В своем выступлении министр торговли Мехмет Мус сказал, что импорт энергоресурсов составил около трети от общего объема импорта за первые девять месяцев года.