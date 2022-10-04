Джакарта, , 11:54 — REGNUM Правительство провинции Бали с оптимизмом смотрит на то, что количество туристов на острове Богов восстановится в 2023 году, в результате председательства Индонезии в G20, сообщает Antara.

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«Если все пройдет успешно, мы должны быть оптимистичны в том, что вернемся на исходную позицию», — заявил секретарь провинции Бали в Денпасаре.

По его словам, мероприятие, посвященное председательству Индонезии в G20, станет огромным продвижением для туристического рынка Бали.

В настоящее время количество туристов на Бали довольно хорошее, которое колеблется в пределах 50-60% от среднего числа ежедневных туристических посещений до пандемии.

Совокупное число иностранных туристов, прибывших через международный аэропорт И Густи Нгурах-Рай с начала 2022 года по 19 сентября 2022 года, достигло 1,19 млн человек, а внутренних пассажиров — 2,75 млн человек.

В 2019 году число иностранных туристов, посетивших провинцию Бали, достигло более 6,27 млн человек, а внутренних туристов — более 10,5 млн человек.

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