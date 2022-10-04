Кременная, ЛНР, 4 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Ситуация в районе Кременной (ЛНР) к утру 4 октября не изменилась, сообщил в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Александр Погожев ИА REGNUM Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная

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«С ночи идет дождь, низкая облачность, что сказывается на активности противника. Без поддержки беспилотной авиации и свежих спутниковых разведданных вслепую он не атакует», — рассказал он.

Крупные населенные пункты, находящиеся в этой части фронта (Рубежное и Лисичанск) ночью подверглись артиллерийским ударам, а трасса на Сватово «условно» контролируется нашими войсками — ДРГ и артиллерия противника продолжают ее «прощупывать», отметил Коц.

Ранее военкоры отмечали, что на этом направлении ВСУ стремятся в полной мере использовать два своих преимущества — в живой силе и оперативных разведданных.