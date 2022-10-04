Москва, 4 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Учебные вопросы и совместные тактические задачи отрабатывают Коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе учений в Казахстане. Об этом сообщили журналистам 4 октября в объединённом пресс-центре учений ОДКБ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники учений ОДКБ

Командно-штабное учение нацелено на отработку задач по применению сил и средств в Туркестане. В ходе практических действий участники отрабатывают поражение противника с применением разведывательно-ударного и разведывательно-огневого контура, ликвидацию незаконного вооружённого формирования в насёленном пункте, действия по пресечению канала поставки наркотиков, ликвидацию последствий химического и биологического заражения, поиск и спасение людей.

Кроме того, исследуются вопросы применения коалиционной авиационной группировки и противовоздушной обороны, совместного формирования радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, медицинского обеспечения.

Также отрабатывается планирование, ведение разведки в условиях приграничного вооруженного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, командно-штабные учения «Взаимодействие-2022» с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, а также специальные учения «Поиск-2022» и «Эшелон-2022» начались в Казахстане 26 сентября. Они продлятся до 13 октября.

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