Бухарест, 4 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на горные районы юго-запада Румынии, было закрыто движение по главной региональной автомагистрали Transalpine, связывающий уезд Долж c Венгрией. Об этом 4 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Согласно официальной информации, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

«Ограничение будет снято сразу же после того, как это позволят погодные условия», — говорится в заявлении дорожной полиции.

Напомним, сейчас на Transalpine наблюдается усиление вьюги. Толщина снежного покрова составляет 70 см, а видимость не превышает 50 м.