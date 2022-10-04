Донецк, 4 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 4 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:30 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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