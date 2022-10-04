Триполи, , 11:55 — REGNUM Правительство национального единства Ливии и власти Турции подписали два меморандума о взаимопонимании, касающихся сотрудничества в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Об этом, как сообщает Fawasel, заявила министр иностранных дел Ливии Наджла аль-Манкуш во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Добыча нефти в Ливии Javier Blas

Ожидается, что меморандум позволит турецким компаниям вести разработку месторождений на территории Ливии.

«Меморандум о взаимопонимании между двумя странами отвечает их интересам и способствует урегулированию глобального кризиса в отношении энергетики и газа», — заявила Наджла аль-Манкуш.

В свою очередь, Чавушоглу подтвердил неизменную поддержку его страной территориальной целостности и стабильности Ливии.

«Турция рассматривает Ливию как единое целое, и мы будем противостоять попыткам, направленным на разделение Ливии и провоцирование конфликтов между братьями, и на основе этой концепции мы продолжаем диалог со всеми сторонами в этой в стране», — отметил министр.