Улан-Удэ, 4 октября 2022, 11:51 — REGNUM В Бурятии на полигоне проводится подготовка мобилизованных граждан. Видеозапись учебной работы опубликовало 4 октября Министерство обороны РФ.
На кадрах показана боевая стрельба, которую мобилизованные танкисты проводят под руководством опытных инструкторов. Мишени имитируют технику условного противника.
Также на полигоне ведут огневую подготовку экипажи БМП-2, мобилизованные военнослужащие восстанавливают навыки заряжания, прицеливания и ведения стрельбы.