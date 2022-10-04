Улан-Удэ, 4 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Бурятии на полигоне проводится подготовка мобилизованных граждан. Видеозапись учебной работы опубликовало 4 октября Министерство обороны РФ.

Минобороны России Танк Т-72Б3М

На кадрах показана боевая стрельба, которую мобилизованные танкисты проводят под руководством опытных инструкторов. Мишени имитируют технику условного противника.

Также на полигоне ведут огневую подготовку экипажи БМП-2, мобилизованные военнослужащие восстанавливают навыки заряжания, прицеливания и ведения стрельбы.